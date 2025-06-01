Наш план спрацював: Чижов – про вихід Металіста 1925 в УПЛ

Виконувач обов’язків головного тренера Металіста 1925 Олександр Чижов оцінив перемогу над Лівим берегом у матчі-відповіді за право зіграти в Українській Прем'єр-лізі.

Про це він розповів у коментарі УПЛ ТБ.

"Емоції всі на полі залишили, зараз треба трішки відпочити. Хочу привітати всіх харків'ян з цією перемогою та сказати, що Харків – це місто-герой, яке заслуговує на команду в УПЛ.

Хочу подякувати всім хлопцям – це дійсно мужики. Всім працівникам клубу, нашому керівництву, всім людям, які причетні до цієї перемоги, хочу сказати велике дякую та привітати їх.

Складний матч? Звісно, тому що це була команда з Першої ліги, яка хотіла вийти в УПЛ, і команда УПЛ, яка не хотіла вилетіти в Першу лігу – тому така й була гра. Якщо я правильно розумію, Ворскла вилетіла? Це такі ігри, це характер команди, це характер хлопців. Все в сукупності вийшло.

У нас був план на гру, який спрацював", – зазначив Чижов.