Казка в реальному житті: чемпіоном Швеції став клуб із села на 813 жителів

Футбольний клуб М'єльбю став чемпіоном Швеції сезону-2026 за три тури до фінішу.

У межах 27 туру М'єльбю на виїзді обіграв Гетеборг із рахунком 2:0, що дозволило достроково оформити титул.

У клубу тепер 66 очок і вони стали недосяжними для Хаммарбю, який має 55 пунктів.

"Я навіть не знаю, що сказати. Я ніколи не почувався так добре. Це те, заради чого ти живеш, немає нічого кращого за це. Це абсолютно нереально", – цитує голкіпера команди Ноеля Торнквіста видання Expressen.se.

М'єльбю представляє село Геллевік. Згідно з даними останнього перепису в 2010 році, в цьому селі мешкало 813 осіб.

Наразі за неофіційними даними в Геллевіку проживає близько 1400 жителів.

М'єльбю – скромний клуб. У 2019 році вони виграли Супереттан (другий дивізіон). Після цього найкращим результатом було 5-те місце в 2020 році. У 2023-му клуб ставав фіналістом Кубку Швеції.

