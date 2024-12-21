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Торіно програв Болоньї, Наполі мінімально здолав Дженоа у 17 турі Серії А

Володимир Максименко — 21 грудня 2024, 21:03
Торіно програв Болоньї, Наполі мінімально здолав Дженоа у 17 турі Серії А
Дженоа - Наполі
sportskeeda.com

У суботу, 21 грудня, відбулось два матчі італійської Серії А.

Торіно на своєму полі програв Болоньї. "Россоблу" не змогли реалізувати пенальті в першому таймі, але у другій половині зустрічі все ж здобули перемогу зусиллями Даллінга та Побеги.

Чемпіонат Італії – Серія А-2024/25

17 тур, 21 грудня

Торіно – Болонья 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 – Даллінга, 71, 0:2 – Побега, 80

У ще одному матчі Наполі в гостях мінімально здолав Дженоа. Підопічні Конте забили два м'ячі у першому таймі, та попри забитий м'яч Пінамонті, змогли втримати потрібний результат.

Дженоа – Наполі 1:2 (0:2)

Голи: 0:1 – Ангісса, 15, 0:2 – Ррахмані, 23, 1:2 – Пінамонті, 51

Зазначимо, що третій матч ігрового дня стартує о 21:45 за київським часом – Лечче прийматиме на своєму полі Лаціо.

Болонья Дженоа Наполі Чемпіонат Італії, Серія А Торіно

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