ПСЖ втратив очки, суперник Шахтаря обіграв Гавр у 7 турі Ліги 1

У неділю, 6 жовтня, відбулися три матчі 7 туру французької Ліги 1.

Центральний поєдинок проходив у Ніцці, де місцевий клуб зумів відібрати очки у ПСЖ. Господарів у кінці першого тайму вивів уперед Абді. Парижани зусиллями Мендеша зрівняли рахунок, але до фінального свистка рахунок голів так і не було.

Суперник Шахтаря у Лізі чемпіонів Брест вдома здолав Гавр. "Гірники" з французьким клубом зійдуться у 7 турі основного раунду ЛЧ. Поєдинок заплановано на 21 січня.

Також домашні перемоги здобули Ліон та Реймс. Страсбур та Ланс розійшлися миром.

Чемпіонат Франції – Ліга 1

7 тур, 6 жовтня

Ліон – Нант 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – Тальяфіко (22), 2:0 – Паллуа (54, авт)

Страсбур – Ланс 2:2 (1:2)

Голи: 0:1 – Нзола (5), 1:1 – Сілла (18), 1:2 – Діуф (44), 2:2 – Діарра (60)

Брест – Гавр 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – Ажорк (12), 2:0 – Салах (90+2)

Реймс – Монпельє 4:2 (2:1)

Голи: 1:0 – Мунесті (6), 2:0 – Накамура (25), 2:1 – Норден (37), 3:1 – Діакіте (57), 3:2 – Норден (90+1), 4:2 – Теума (90+3)

Ніцца – ПСЖ 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – Абді (39), 1:1 – Мендеш (52)

Нагадаємо, у суботу, 5 жовтня, відбулося ще три матчі 7 туру чемпіонату Франції з футболу.