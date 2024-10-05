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Лілль здобув вольову перемогу над Тулузою у матчі 7 туру Ліги 1

Олексій Мурзак — 5 жовтня, 22:08
Лілль здобув вольову перемогу над Тулузою у матчі 7 туру Ліги 1

Сьогодні, 5 жовтня, відбулись матчі 7 туру французької Ліги 1.

Сент-Етьєн у домашньому матчі впевнено переміг Осер. Хеттрик оформив грузинський півзахисник Зуріко Давіташвілі. Водночас Лілль святкував вольову вікторію у грі з Тулузою.

У заключному матчі ігрового дня Ренн зіграє з Монако. Початок матчу о 22:00.

Чемпіонат Франції – Ліга 1
7 тур, 5 жовтня

Сень-Етьєн – Осер 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 15 Давіташвілі, 2:0 – 54 Давіташвілі, 2:1 – 74 Бер, 3:1 – Давіташвілі (86)

Лілль – Тулуза 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 39 Абухляль, 1:1 – 57 Гомес, 2:1 – Баккер (72)

Нагадаємо, у 6 турі Марсель вперше програв у чемпіонаті Франції під керівництвом Роберто Де Дзербі. Ліон завдяки голу Фофана на 90+5 хвилині вирвав перемогу над Тулузою, Сент-Етьєн та Нант розійшлися результативною нічиєю, а Реймс на виїзді здобув перемогу над Анже.

Чемпіонат Франції, Ліга 1 Лілль Сент-Етьєн Тулуза Осер

Сент-Етьєн

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