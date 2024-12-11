Навіть не вибачились: прокурор зняв звинувачення у зґвалтуванні з чемпіона світу у складі Аргентини

Півзахисника Севільї та збірної Аргентини Гонсало Монтіеля незабаром буде виправдано за звинувачення у груповому зґвалтуванні.

Про це повідомляє видання Ole.

Подія, щодо якої триває судовий розгляд, сталась 1 січня 2019 року. Звинувачення зіпсувало футболісту репутацію та зірвало трансфер до ПСВ.

Втім, під час останнього засідання прокурор вирішив зняти усі звинувачення на адресу Монтіеля.

Остаточний вердикт очікується протягом наступних п'яти робочих днів.

Нагадаємо, влітку Монтіель повернувся до Севільї після оренди у Ноттінгем Форест. Цього сезону хавбек зіграв шість матчів у всіх турнірах, в яких відзначився одним забитим м'ячем.

Раніше свої звинувачення у зґвалтуванні прокоментував Кіліан Мбаппе.