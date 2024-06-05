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Жирона підпише гравця на позицію Циганкова

Игорь Чернявский — 5 червня, 13:45
Жирона підпише гравця на позицію Циганкова

Жирона завершує трансфер уругвайця Лусіано Родрігес, який виступає за місцевий Ліверпуль Монтевідео.

Про це повідомляє Фабріціо Романо у своєму X (Twitter).

За інформацією інсайдера, сторони вже погодили умови переходу. Уругвайський клуб отримає 15 мільйонів євро, а також 25% відступних. Контракт Лусіано з Жироною буде розрахований до червня 2029 року.

Гол Родрігеса приніс молодіжній збірній Уругваю перемогу над Італією у фіналі чемпіонату світу U-20, який відбувся минулого року.

Основна позиція уругвайця правий вінгер, якого в Жироні грає Віктор Циганков. Нагадаємо, напередодні з’явилася інформація, що українцем серйозно зацікавилися Арсенал та Мілан.

Жирона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Віктор Циганков Лусіано Родрігес

Жирона

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