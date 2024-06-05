Жирона підпише гравця на позицію Циганкова

Жирона завершує трансфер уругвайця Лусіано Родрігес, який виступає за місцевий Ліверпуль Монтевідео.

Про це повідомляє Фабріціо Романо у своєму X (Twitter).

За інформацією інсайдера, сторони вже погодили умови переходу. Уругвайський клуб отримає 15 мільйонів євро, а також 25% відступних. Контракт Лусіано з Жироною буде розрахований до червня 2029 року.

🔴⚪️🇺🇾 Girona are closing in on deal to sign Uruguay talent Luciano Rodriguez after long negotiations, here we go soon!



Contract will be valid until June 2029, player has already accepted terms.



Documents being reviewed for $15m plus 25% sell-on clause to Liverpool Montevideo. pic.twitter.com/uWom56Kgso — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 5, 2024

Гол Родрігеса приніс молодіжній збірній Уругваю перемогу над Італією у фіналі чемпіонату світу U-20, який відбувся минулого року.

Основна позиція уругвайця — правий вінгер, якого в Жироні грає Віктор Циганков. Нагадаємо, напередодні з’явилася інформація, що українцем серйозно зацікавилися Арсенал та Мілан.