Жирона підпише гравця на позицію Циганкова
Жирона завершує трансфер уругвайця Лусіано Родрігес, який виступає за місцевий Ліверпуль Монтевідео.
Про це повідомляє Фабріціо Романо у своєму X (Twitter).
За інформацією інсайдера, сторони вже погодили умови переходу. Уругвайський клуб отримає 15 мільйонів євро, а також 25% відступних. Контракт Лусіано з Жироною буде розрахований до червня 2029 року.
Гол Родрігеса приніс молодіжній збірній Уругваю перемогу над Італією у фіналі чемпіонату світу U-20, який відбувся минулого року.
Основна позиція уругвайця — правий вінгер, якого в Жироні грає Віктор Циганков. Нагадаємо, напередодні з’явилася інформація, що українцем серйозно зацікавилися Арсенал та Мілан.