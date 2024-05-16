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Жирона може підписати зірку чемпіонату світу U-20 на позицію Циганкова

Станіслав Лисак — 16 травня, 17:50
Жирона може підписати зірку чемпіонату світу U-20 на позицію Циганкова

Вінгер Ліверпуля Монтевідео Лусіано Родрігес може продовжити кар'єру в Жироні, за яку виступають українські футболісти Віктор Циганков та Артем Довбик.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

City Group, яким належить іспанський клуб, запропонував за 70% прав Родрігеса 15 мільйонів доларів. Очікується відповідь уругвайського клубу. Цей трансфер може стати рекордним в історії жиронців. Наразі найдорожчим придбанням є Довбик, який приєднався з Дніпра-1 за 7,75 млн євро.

Зазначимо, що Лусіано виступає на правому фланзі та може стати конкурентом Циганкова в команді.

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Нагадаємо, що гол Родрігеса приніс молодіжній збірній Уругваю перемогу над Італією в фіналі чемпіонату світу U-20, який відбувся у 2023 році.

У нинішньому сезоні 20-річний футболіст відіграв 16 матчів за Ліверпуль Монтевідео, у яких забив 4 голи.

Жирона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Віктор Циганков Лусіано Родрігес

Жирона

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