Жирона може підписати зірку чемпіонату світу U-20 на позицію Циганкова

Вінгер Ліверпуля Монтевідео Лусіано Родрігес може продовжити кар'єру в Жироні, за яку виступають українські футболісти Віктор Циганков та Артем Довбик.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

City Group, яким належить іспанський клуб, запропонував за 70% прав Родрігеса 15 мільйонів доларів. Очікується відповідь уругвайського клубу. Цей трансфер може стати рекордним в історії жиронців. Наразі найдорожчим придбанням є Довбик, який приєднався з Дніпра-1 за 7,75 млн євро.

🚨⚪️🔴 Girona have sent new formal proposal to sign Uruguayan gem Luciano Rodríguez, as expected.



New proposal from City Group is worth $15m for 70% of the player’s right from Liverpool de Montevideo.



Up to the club now. 🇺🇾 pic.twitter.com/HVcCVOSZRD — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 16, 2024

Зазначимо, що Лусіано виступає на правому фланзі та може стати конкурентом Циганкова в команді.

Нагадаємо, що гол Родрігеса приніс молодіжній збірній Уругваю перемогу над Італією в фіналі чемпіонату світу U-20, який відбувся у 2023 році.

У нинішньому сезоні 20-річний футболіст відіграв 16 матчів за Ліверпуль Монтевідео, у яких забив 4 голи.