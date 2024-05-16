Жирона може підписати зірку чемпіонату світу U-20 на позицію Циганкова
Вінгер Ліверпуля Монтевідео Лусіано Родрігес може продовжити кар'єру в Жироні, за яку виступають українські футболісти Віктор Циганков та Артем Довбик.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
City Group, яким належить іспанський клуб, запропонував за 70% прав Родрігеса 15 мільйонів доларів. Очікується відповідь уругвайського клубу. Цей трансфер може стати рекордним в історії жиронців. Наразі найдорожчим придбанням є Довбик, який приєднався з Дніпра-1 за 7,75 млн євро.
Зазначимо, що Лусіано виступає на правому фланзі та може стати конкурентом Циганкова в команді.
Нагадаємо, що гол Родрігеса приніс молодіжній збірній Уругваю перемогу над Італією в фіналі чемпіонату світу U-20, який відбувся у 2023 році.
У нинішньому сезоні 20-річний футболіст відіграв 16 матчів за Ліверпуль Монтевідео, у яких забив 4 голи.