Челсі забороняє скаутам Ліверпуля відвідувати матчі юнацької команди

Лондонський Челсі заборонив скаутам Ліверпуля відвідувати матчі юнацької команди "Синіх".

Про це повідомляє The Athletic.

Причиною такого рішення керівництва Челсі став той факт, що Ліверпуля регулярно переманює до своєї футбольної академії молодих талантів "Аристократів". Останньою каплею, після якої було ухвалене рішення про заборону, став перехід 16-річного Ріо Нгумохи у вересні поточного року.

Поки що не відомо, як на таку заборону відреагує АПЛ. Дії Челсі можуть розцінюватися як порушення правил чесного та сталого розвитку чемпіонату.

Нагадаємо, сьогодні, 20 жовтня Ліверпуль прийме Челсі в матчі 8 туру АПЛ. На даний момент команди посідають перше та шосте місця у турнірній таблиці відповідно.