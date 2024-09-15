Челсі та Борнмут сплатять солідну суму штрафу за погану дисципліну під час матчу

Лондонський Челсі та Борнмут оштрафовані на 25 тисяч фунтів через погану дисципліну.

Про це пише інсайдер Кіран Гілл у соцмережі "Х" (Twitter).

Англійська Прем'єр-ліга покарає клуби за те, що вони отримали більше шести жовтих карток у матчі 4 туру.

Головний арбітр Ентоні Тейлор показав 16 жовтих карток – 6 гравцям "вишень" та 8 футболістам "синіх". Ще по одній було показано тренерам команд.

Попередній рекорд було встановлено у поєдинку між Тоттенгемом та Шеффілд Юнайтед у сезоні-2023/24 – 13 попереджень.

New: Chelsea and Bournemouth will be fined £25,000 each by the FA for picking up six or more cards last night. Both Premier League clubs punished for ill-discipline, though some were remarkably soft from referee Anthony Taylor — Kieran Gill (@kierangill_DM) September 15, 2024

Нагадаємо, переможцем гри стали "сині" – єдиний гол у матчі забив Нкунку на 86 хвилині.