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Челсі та Борнмут сплатять солідну суму штрафу за погану дисципліну під час матчу

Руслан Травкін — 15 вересня, 14:59
Челсі та Борнмут сплатять солідну суму штрафу за погану дисципліну під час матчу
Premier League

Лондонський Челсі та Борнмут оштрафовані на 25 тисяч фунтів через погану дисципліну.

Про це пише інсайдер Кіран Гілл у соцмережі "Х" (Twitter).

Англійська Прем'єр-ліга покарає клуби за те, що вони отримали більше шести жовтих карток у матчі 4 туру.

Головний арбітр Ентоні Тейлор показав 16 жовтих карток – 6 гравцям "вишень" та 8 футболістам "синіх". Ще по одній було показано тренерам команд.

Попередній рекорд було встановлено у поєдинку між Тоттенгемом та Шеффілд Юнайтед у сезоні-2023/24 – 13 попереджень.

Нагадаємо, переможцем гри стали "сині" – єдиний гол у матчі забив Нкунку на 86 хвилині.

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