Манчестер Сіті підписав голкіпера Челсі
Маркус Беннітеллі (зліва)
ФК Манчестер Сіті
Голкіпер Челсі Маркус Беттінеллі перейшов у Манчестер Сіті.
Про це повідомляє пресслужба манчестерського клубу.
Контракт із 33-річним англійським воротарем розрахований на один рік – до літа 2026 року. Сума трансферу не відома, вартість гравця оцінюється в 600 тисяч євро.
Беттінеллі числився гравцем Челсі з літа 2021 року, проте за чотири роки провів лише один офіційний матч за лондонський клуб.
В Манчестер Сіті на англійця розраховують як на третього воротаря команди. В цій ролі він повинен замінити Скотта Карсона, який покине клуб наприкінці червня на правах вільного агента.
До 2021 року Беттінеллі виступав за свій рідний клуб, Фулгем. Відправлявся в оренди в Дартфорд, Аккрінгтон Стенлі та Мідлсбро.