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Манчестер Сіті підписав голкіпера Челсі

Олег Дідух — 10 червня 2025, 17:34
Манчестер Сіті підписав голкіпера Челсі
Маркус Беннітеллі (зліва)
ФК Манчестер Сіті

Голкіпер Челсі Маркус Беттінеллі перейшов у Манчестер Сіті.

Про це повідомляє пресслужба манчестерського клубу.

Контракт із 33-річним англійським воротарем розрахований на один рік – до літа 2026 року. Сума трансферу не відома, вартість гравця оцінюється в 600 тисяч євро.

Беттінеллі числився гравцем Челсі з літа 2021 року, проте за чотири роки провів лише один офіційний матч за лондонський клуб.

В Манчестер Сіті на англійця розраховують як на третього воротаря команди. В цій ролі він повинен замінити Скотта Карсона, який покине клуб наприкінці червня на правах вільного агента.

До 2021 року Беттінеллі виступав за свій рідний клуб, Фулгем. Відправлявся в оренди в Дартфорд, Аккрінгтон Стенлі та Мідлсбро.

Манчестер Сіті Челсі

Манчестер Сіті

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