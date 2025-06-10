Манчестер Сіті підписав голкіпера Челсі

Голкіпер Челсі Маркус Беттінеллі перейшов у Манчестер Сіті.

Про це повідомляє пресслужба манчестерського клубу.

Контракт із 33-річним англійським воротарем розрахований на один рік – до літа 2026 року. Сума трансферу не відома, вартість гравця оцінюється в 600 тисяч євро.

Беттінеллі числився гравцем Челсі з літа 2021 року, проте за чотири роки провів лише один офіційний матч за лондонський клуб.

В Манчестер Сіті на англійця розраховують як на третього воротаря команди. В цій ролі він повинен замінити Скотта Карсона, який покине клуб наприкінці червня на правах вільного агента.

До 2021 року Беттінеллі виступав за свій рідний клуб, Фулгем. Відправлявся в оренди в Дартфорд, Аккрінгтон Стенлі та Мідлсбро.