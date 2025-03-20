Челсі придбає двох гравців Спортинга влітку
Енцо Мареска
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Лондонський Челсі завершує підписання двох півзахисників Спортинга – Жеованні Кенди та Даріо Ессугу.
Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
Вінгер португальців обійдеться "синім" у 51 мільйон євро, а за Ессугу клуб заплатить близько 22 млн.
Зазначимо, що Кенда вважається одним з найталановитіших футболістів свого покоління. Певний час за гравцем слідкували інші представники АПЛ, зокрема Манчестер Юнайтед.
У сезоні-2024/25 Жеованні зіграв 36 матчів за дорослу команду Спортинга, в яких забив один гол та віддав 6 результативних передач.
Ессугу наразі виступає за Лас-Пальмас на правах оренди й зміг відзначитись одним голом у 19 поєдинках за іспанський колектив.
Раніше легендарний екскапітан Челсі виявив бажання одного разу очолити клуб.