Челсі придбає двох гравців Спортинга влітку

Лондонський Челсі завершує підписання двох півзахисників Спортинга – Жеованні Кенди та Даріо Ессугу.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Вінгер португальців обійдеться "синім" у 51 мільйон євро, а за Ессугу клуб заплатить близько 22 млн.

🔵🇵🇹 Official details of the transfer fees for Geovany Quenda and Dário Essugo to Chelsea.



Quenda will cost €50.77m fixed + €1.36m in bonus.



Essugo will cost €22.27m fixed. pic.twitter.com/Y20Ze8IQM3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 20, 2025

Зазначимо, що Кенда вважається одним з найталановитіших футболістів свого покоління. Певний час за гравцем слідкували інші представники АПЛ, зокрема Манчестер Юнайтед.

У сезоні-2024/25 Жеованні зіграв 36 матчів за дорослу команду Спортинга, в яких забив один гол та віддав 6 результативних передач.

Ессугу наразі виступає за Лас-Пальмас на правах оренди й зміг відзначитись одним голом у 19 поєдинках за іспанський колектив.

Раніше легендарний екскапітан Челсі виявив бажання одного разу очолити клуб.