We Burn Blue: Челсі презентував нову домашню форму

Лондонський Челсі презентував комплект домашньої форми на сезон-2024/25.

Про це повідомила пресслужба "синіх".

Форма, розроблена американською компанією Nike, була представлена під гаслом We Burn Blue (Ми горимо синім).

"Візерунок, що нагадує рідке золото і срібло, символізує злиття багатої спадщини Челсі з вічно актуальною молодіжною культурою міста. Це символ минулих досягнень клубу і нашої прихильності майбутньому", - йдеться в заяві лондонців.

New season. New era. New fire.



Introducing your Chelsea 24/25 home kit.#WeBurnBlue pic.twitter.com/1GANsL8FkA — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 15, 2024

Зазначимо, що український вінгер Михайло Мудрик не брав участь у презентації форми.

Напередодні Михайло відновився від пошкодження та провів перше тренування команди під керівництвом нового головного тренера Енцо Марески. Українець вже встиг відзначитися голом та асистом у контрольному матчі проти Лідса.



