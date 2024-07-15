We Burn Blue: Челсі презентував нову домашню форму
Лондонський Челсі презентував комплект домашньої форми на сезон-2024/25.
Про це повідомила пресслужба "синіх".
Форма, розроблена американською компанією Nike, була представлена під гаслом We Burn Blue (Ми горимо синім).
"Візерунок, що нагадує рідке золото і срібло, символізує злиття багатої спадщини Челсі з вічно актуальною молодіжною культурою міста. Це символ минулих досягнень клубу і нашої прихильності майбутньому", - йдеться в заяві лондонців.
Зазначимо, що український вінгер Михайло Мудрик не брав участь у презентації форми.
Напередодні Михайло відновився від пошкодження та провів перше тренування команди під керівництвом нового головного тренера Енцо Марески. Українець вже встиг відзначитися голом та асистом у контрольному матчі проти Лідса.