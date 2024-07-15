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We Burn Blue: Челсі презентував нову домашню форму

Владислав Уткін — 15 липня, 14:52
We Burn Blue: Челсі презентував нову домашню форму

Лондонський Челсі презентував комплект домашньої форми на сезон-2024/25.

Про це повідомила пресслужба "синіх".

Форма, розроблена американською компанією Nike, була представлена під гаслом We Burn Blue (Ми горимо синім).

"Візерунок, що нагадує рідке золото і срібло, символізує злиття багатої спадщини Челсі з вічно актуальною молодіжною культурою міста. Це символ минулих досягнень клубу і нашої прихильності майбутньому", - йдеться в заяві лондонців.

Зазначимо, що український вінгер Михайло Мудрик не брав участь у презентації форми.

Напередодні Михайло відновився від пошкодження та провів перше тренування команди під керівництвом нового головного тренера Енцо Марески. Українець вже встиг відзначитися голом та асистом у контрольному матчі проти Лідса.


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