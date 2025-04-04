Челсі з голом Фернандеса здолало Тоттенгем в АПЛ

Челсі у домашньому матчі обіграв Тоттенгем у межах 30 туру Англійської Прем'єр-ліги.

Поєдинок завершився з рахунком 1:0.

Єдиний гол в активі Енцо Фернандеса на старі другої половини гри. Аргентинець у штрафному майданчику головою замкнув передачу Коула Палмера.

Зазначимо, що арбітр двічі скасовував забиті голи – спочатку м'яч півзахисника "синіх" Мойзеса Кайседо через офсайд, а згодом гол хавбека "шпор" Матара Сарра через порушення правил.

Чемпіонат Англії – АПЛ

30 тур, 3 квітня

Челсі – Тоттенгем 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Фернандес

Перемога дозволила Челсі набрати 52 очки та повернутися у четвірку найкращих. Натомість Тоттенгем з 34 балами посідає 14 місце в турнірній таблиці.

Нагадаємо, напередодні Ліверпуль здолав Евертон Віталія Миколенка, а Борнмут Іллі Забарного сенсаційно поступився Іпсвічу.