Челсі з голом Фернандеса здолало Тоттенгем в АПЛ
Челсі у домашньому матчі обіграв Тоттенгем у межах 30 туру Англійської Прем'єр-ліги.
Поєдинок завершився з рахунком 1:0.
Єдиний гол в активі Енцо Фернандеса на старі другої половини гри. Аргентинець у штрафному майданчику головою замкнув передачу Коула Палмера.
Зазначимо, що арбітр двічі скасовував забиті голи – спочатку м'яч півзахисника "синіх" Мойзеса Кайседо через офсайд, а згодом гол хавбека "шпор" Матара Сарра через порушення правил.
Чемпіонат Англії – АПЛ
30 тур, 3 квітня
Челсі – Тоттенгем 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Фернандес
Перемога дозволила Челсі набрати 52 очки та повернутися у четвірку найкращих. Натомість Тоттенгем з 34 балами посідає 14 місце в турнірній таблиці.
Нагадаємо, напередодні Ліверпуль здолав Евертон Віталія Миколенка, а Борнмут Іллі Забарного сенсаційно поступився Іпсвічу.