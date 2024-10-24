Мудрик вийде у старті Челсі на матч Ліги конференцій проти Панатінаїкоса
Михайло Мудрик
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Український вінгер Михайло Мудрик вийде в стартовому складі Челсі на матч Ліги конференцій проти Панатінаїкоса.
Про це повідомила пресслужба лондонського клубу.
Матч розпочнеться о 19:45.
У сезоні-2024/25 Мудрик встиг взяти участь у 8 матчах за Челсі в усіх турнірах і відзначитися 3 асистами. Сумарно українець провів на полі 425 хвилин.
Раніше повідомлялося про те, що 23-річний вінгер може перейти в іспанський Бетіс через нестачу ігрової практики.