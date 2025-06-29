Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Челсі домовився про трансфер лідера Брайтона – інсайдер повідомив подробиці

Олексій Мурзак — 29 червня 2025, 21:24
Челсі домовився про трансфер лідера Брайтона – інсайдер повідомив подробиці
Жоау Педру
Getty Images

Челсі домовився з Брайтоном відносно переходу півзахисника Жоау Педру.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

Сума трансферу повинна скласти 50 мільйонів євро, а сам контракт буде розрахований до 2032 року. За інформацією Романо, вже у вівторок гравець пройде медогляд в новому клубі.

У цьому сезоні нападник провів за Брайтон 30 матчів у всіх турнірах, відзначившись 10 голами та 7 результативними передачами.

Раніше Челсі домовився з Боруссією щодо трансферу півзахисника Джеймі Байно-Гіттенса.

Також стало відомо, що лондонський клуб зацікавлений у підписанні голкіпера Астон Вілли та збірної Аргентини Еміліано Мартінеса.

Чемпіонат Англії, АПЛ Брайтон Футбольні трансфери Челсі

Челсі

Зірка Штутгарта відмовив у трансфері двом грандам заради переходу в Баварію
Ми мали шанси на чвертьфінал, – Лаже оцінив поразку Бенфіки від Челсі на КЧС
Трубін не врятував від розгрому: огляд матчу 1/8 фіналу клубного ЧС Бенфіка – Челсі
Це не футбол, – Мареска розкритикував зупинку матчу Бенфіка – Челсі через загрозу блискавки
Бенфіка з Трубіним зазнала розгромної поразки від Челсі у матчі КЧС, який тривав понад 4 години

Останні новини