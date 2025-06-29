Челсі домовився про трансфер лідера Брайтона – інсайдер повідомив подробиці
Жоау Педру
Getty Images
Челсі домовився з Брайтоном відносно переходу півзахисника Жоау Педру.
Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.
Сума трансферу повинна скласти 50 мільйонів євро, а сам контракт буде розрахований до 2032 року. За інформацією Романо, вже у вівторок гравець пройде медогляд в новому клубі.
У цьому сезоні нападник провів за Брайтон 30 матчів у всіх турнірах, відзначившись 10 голами та 7 результативними передачами.
Раніше Челсі домовився з Боруссією щодо трансферу півзахисника Джеймі Байно-Гіттенса.
Також стало відомо, що лондонський клуб зацікавлений у підписанні голкіпера Астон Вілли та збірної Аргентини Еміліано Мартінеса.