Челсі домовився про трансфер лідера Брайтона – інсайдер повідомив подробиці

Челсі домовився з Брайтоном відносно переходу півзахисника Жоау Педру.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

Сума трансферу повинна скласти 50 мільйонів євро, а сам контракт буде розрахований до 2032 року. За інформацією Романо, вже у вівторок гравець пройде медогляд в новому клубі.

🚨🇧🇷 More on João Pedro and Chelsea story from this morning.



João will complete his medical in Brazil then travel for FIFA Club World Cup next week.



Contract until 2032, João will travel on Tueday; only wanted Chelsea despite Newcastle efforts.



Here we go, confirmed. ✅💣 pic.twitter.com/TxRKY14Lca — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 29, 2025

У цьому сезоні нападник провів за Брайтон 30 матчів у всіх турнірах, відзначившись 10 голами та 7 результативними передачами.

Раніше Челсі домовився з Боруссією щодо трансферу півзахисника Джеймі Байно-Гіттенса.

Також стало відомо, що лондонський клуб зацікавлений у підписанні голкіпера Астон Вілли та збірної Аргентини Еміліано Мартінеса.