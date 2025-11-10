Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Челсі щонайменше на місяць втратив талановитого захисника

Олег Дідух — 10 листопада 2025, 19:11
Челсі щонайменше на місяць втратив талановитого захисника
Ромео Лавія
Getty Images

Бельгійський захисник Челсі Ромео Лавія повернеться в гру після травми не раніше грудня.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

21-річний гравець збірної Бельгії 5 листопада отримав пошкодження квадріцепса в матчі 4 туру Ліги чемпіонів проти Карабаха, який завершився внічию 2:2. За прогнозами лікарів, відновлення Лавія займе щонайменше один місяць.

Бельгієць виступає за Челсі з літа 2023 року. В поточному сезоні він взяв участь у 7 матчах у всіх турнірах, сумарно провівши на полі 240 хвилин. Результативними діями не відзначався. Контракт Лавії діє до літа 2030 року, трансферна вартість оцінюється в 35 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося про те, що Челсі хоче повернути у Лондон захисника Реала Антоніо Рюдігера.

травма Челсі Ромео Лавіа

Ромео Лавіа

Одноклубник Мудрика вибув до кінця сезону
Відновлення півзахисника Челсі Лавії затягується
Почеттіно підтвердив травму новачка Челсі
Півзахисник Челсі Лавіа може пропустити шість тижнів через травму
Челсі оголосив про підписання хавбека Саутгемптона Лавії

Останні новини