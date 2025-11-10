Челсі щонайменше на місяць втратив талановитого захисника

Бельгійський захисник Челсі Ромео Лавія повернеться в гру після травми не раніше грудня.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

21-річний гравець збірної Бельгії 5 листопада отримав пошкодження квадріцепса в матчі 4 туру Ліги чемпіонів проти Карабаха, який завершився внічию 2:2. За прогнозами лікарів, відновлення Лавія займе щонайменше один місяць.

Бельгієць виступає за Челсі з літа 2023 року. В поточному сезоні він взяв участь у 7 матчах у всіх турнірах, сумарно провівши на полі 240 хвилин. Результативними діями не відзначався. Контракт Лавії діє до літа 2030 року, трансферна вартість оцінюється в 35 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося про те, що Челсі хоче повернути у Лондон захисника Реала Антоніо Рюдігера.