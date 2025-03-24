Підуть різними дорогами: у керівництві Челсі розкол через питання щодо стадіону

Співвласник Челсі Тодд Боелі зізнався, що у керівництві клубу є суттєві розбіжності, які можуть призвести до того, що хтось залишить Лондон.

Про це він розповів в інтерв'ю Bloomberg.

Центром конфлікту стало питання нового стадіону "пенсіонерів". Сторони не можуть визначитися, що їм робити.

Консорціум Боелі-Clearlake купив клуб у травні 2022 року. Однією з умов продажу було будівництво нової арени або шляхом реконструкції "Стемфорд Бридж", або в іншому місці.

Незважаючи на те, що минулого року був придбаний маєток сера Освальда Столла, що прилягає до "Стемфорд Бридж", а клуб виявив інтерес до землі в Ерлз-Корт, жодних конкретних планів поки що не було оголошено.

"Ми повинні думати в довгостроковій перспективі про те, чого ми намагаємося досягти. У нас є велика можливість розвитку стадіону, яку ми повинні реалізувати. Я думаю, що саме тут ми або зійдемося, або, зрештою, вирішимо піти різними шляхами. Але те, про що пишуть і говорять, набагато більше "драми», ніж те, що відбувається насправді. Очевидно, що всередині Лондона все дуже складно. Це не схоже на те, що ми будуємо щось посеред сільської місцевості. У нас є багато зацікавлених сторін, про які ми повинні дбати. Безумовно, фан-база Челсі є однією з них. У довгостроковій перспективі ми будемо будувати щось нове, і ми з цим розберемося", – сказав Боелі.

У вересні минулого року Боелі та Clearlake почали вивчати можливості викупу частини акцій іншої сторони, але ні до чого серйозного так і не дійшло.

Нагадаємо, що через три роки після продажу Челсі Україна так і не отримала гроші, які мали б піти на гуманітарні потреби.