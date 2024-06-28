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Челсі готує трансфер захисника Бока Хуніорс

— 28 червня, 09:56
Челсі готує трансфер захисника Бока Хуніорс

Центральний захисник Бока Хуніорс Аарон Ансельміно близький до переходу в Челсі.

Про це повідомив журналіст Сесар Луїс Мерло.

Переговори щодо трансферу перебувають на завершальній стадії. Сума угоди складе 18 млн євро, попри те, що в контракті гравця прописані 25 млн євро відступних.

Наразі головною перепоною в завершення угоди є те, що Бока хоче зберегти гравця ще на сезон, а Челсі хоче завершити трансфер вже зараз.

За аргентинський клуб захисник дебютував у червні 2023 року. На його рахунку 10 матчах клубу в усіх турнірах та 1 гол.

Раніше ми повідомляли про інтерес Челсі до канадського нападника Лілля Джонатана Девіда.

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