Челсі готує трансфер захисника Бока Хуніорс

Центральний захисник Бока Хуніорс Аарон Ансельміно близький до переходу в Челсі.

Про це повідомив журналіст Сесар Луїс Мерло.

Переговори щодо трансферу перебувають на завершальній стадії. Сума угоди складе 18 млн євро, попри те, що в контракті гравця прописані 25 млн євро відступних.

Наразі головною перепоною в завершення угоди є те, що Бока хоче зберегти гравця ще на сезон, а Челсі хоче завершити трансфер вже зараз.

🚨Chelsea avanza en la negociación para fichar a Aaron Anselmino por u$s 18M más objetivos.

*️⃣Aún no hay acuerdo total porque Boca pretende retenerlo un año más y los 🔵 disponer de él ahora. pic.twitter.com/ndl05MKoyM — César Luis Merlo (@CLMerlo) June 27, 2024

За аргентинський клуб захисник дебютував у червні 2023 року. На його рахунку 10 матчах клубу в усіх турнірах та 1 гол.

Раніше ми повідомляли про інтерес Челсі до канадського нападника Лілля Джонатана Девіда.