Челсі готує трансфер захисника Бока Хуніорс
— 28 червня, 09:56
Центральний захисник Бока Хуніорс Аарон Ансельміно близький до переходу в Челсі.
Про це повідомив журналіст Сесар Луїс Мерло.
Переговори щодо трансферу перебувають на завершальній стадії. Сума угоди складе 18 млн євро, попри те, що в контракті гравця прописані 25 млн євро відступних.
Наразі головною перепоною в завершення угоди є те, що Бока хоче зберегти гравця ще на сезон, а Челсі хоче завершити трансфер вже зараз.
За аргентинський клуб захисник дебютував у червні 2023 року. На його рахунку 10 матчах клубу в усіх турнірах та 1 гол.
Раніше ми повідомляли про інтерес Челсі до канадського нападника Лілля Джонатана Девіда.