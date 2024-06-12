Перевзувся в повітрі: Чеферін компліментарно висловився про збірну України

Президент УЄФА Александр Чеферін вважає, що збірна Україна може приємно здивувати на Євро-2024.

Таку думку він висловив у інтерв’ю Ballexperten.de.

"Жодних побоювань щодо безпеки немає. Головне те, щоб ті, хто пройшов кваліфікацію, зіграли на чемпіонаті Європи. А українська команда грає у вражаючий футбол. Вони справді сильні як команда і можуть стати одним із сюрпризів цього Євро", — сказав Чеферін.

Цікаво, що в цьому ж інтерв’ю хорват заявив, що повернути російські молодіжні збірні на міжнародні турніри неможливо через те, що "деякі асоціації перебувають під сильним впливом своїх урядів".

Ще минулого року Чеферін сказав, що невихід Італії на Євро-2024 буде кастрофою. Після того арбітр не призначив пенальті на останніх хвилиних вирішального поєдинку між Україною та "Скуадрою".