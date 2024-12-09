Дещо спростили гру: Буяльський розповів про зміни Динамо у другій грі проти Олександрії

Капітан київського Динамо Віталій Буяльський розповів, що у другому матчі Української Прем'єр-ліги проти Олександрії столична команда грала простіше.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Цього разу ми розпочинали свої атаки по-іншому, ніж у попередній зустрічі з цим суперником, і не "привозили" моменти біля власних воріт. Дещо спростили гру – і усе вийшло.

У першій грі старалися все робити через пас, тому нас часто накривали, і команда втрачала впевненість. А у сьогоднішньому матчі, якщо щось не виходило, ми нічого не вигадували, грали довгими передачами", – сказав Буяльський.

Нагадаємо, перший поєдинок між цими командами завершився в нульову нічию, а ось у матчі-відповіді кияни розгромили свого суперника та одноосібно очолили турнірну таблицю УПЛ.