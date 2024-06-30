Динамо хоче підписати захисника, який був у системі Ман Юнайтед

Київське Динамо зробило трансферну пропозицію по центральному захиснику польського Шльонська Лукашу Бейґеру.

Про це повідомляє видання Meczyki.

Динамо готово задовольнити фінансові потреби як клубу, так і 22-річного польського футболіста. Однак, зазначається, що Бейґер, ймовірно, відмовиться від трансферу через війну.

У сезоні-2023/24 гравець відіграв 32 матчі за Шльонськ та здобув із командою срібло чемпіонату Польщі.

Варто зазначити, що Лукаш виступав за юнацькі команди Манчестер Юнайтед у 2018-2021 роках. Загалом, відіграв 29 матчів за команди U-18, U-19, U-21, та відзначився трьома асистами.

Напередодні Динамо оголосило про підписання колумбійського захисника Браяна Себальйоса.