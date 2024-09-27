Легенда Динамо оцінив перспективи киян у Лізі Європи

Колишній футболіст та тренер київського Динамо Леонід Буряк вважає, що "біло-синім" буде непросто в основному етапі Ліги Європи, адже їм протистоятимуть сильні команди.

Цитує Буряка Dynamo.kiev.ua.

"У суперниках у Динамо – команди серйозні. Лякає, що ми давно не грали з такими командами, майстерні вони. Перспективи мені оцінити складно, тому що у мене є симпатія на адресу Динамо.

Обнадіює обстановка всередині команди. Усі хочуть грати. Хочу, щоб це покоління залишило слід в історії Динамо. Обов’язково треба здобути третю чемпіонську зірочку на емблему. Усі в клубі заряджені на досягнення цього результату. Треба всім із цією мрією лягати спати і прокидатися", – сказав Буряк.