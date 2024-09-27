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Легенда Динамо оцінив перспективи киян у Лізі Європи

Олександр Булава — 27 вересня, 17:45
Легенда Динамо оцінив перспективи киян у Лізі Європи
ФК Динам

Колишній футболіст та тренер київського Динамо Леонід Буряк вважає, що "біло-синім" буде непросто в основному етапі Ліги Європи, адже їм протистоятимуть сильні команди.

Цитує Буряка Dynamo.kiev.ua.

"У суперниках у Динамо – команди серйозні. Лякає, що ми давно не грали з такими командами, майстерні вони. Перспективи мені оцінити складно, тому що у мене є симпатія на адресу Динамо.

Обнадіює обстановка всередині команди. Усі хочуть грати. Хочу, щоб це покоління залишило слід в історії Динамо. Обов’язково треба здобути третю чемпіонську зірочку на емблему. Усі в клубі заряджені на досягнення цього результату. Треба всім із цією мрією лягати спати і прокидатися", – сказав Буряк.

Нагадаємо, напередодні Динамо невдало стартували у ЛЄ. В номінально домашньому матчі кияни розгромно поступилися Лаціо з рахунком 0:3.

Наступний матч у Лізі Європи Динамо проведе 3 жовтня проти німецького Гоффенгайма.

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