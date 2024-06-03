Букмекери назвали фаворита матчу Німеччина — Україна
Збірна Німеччини буде явним фаворитом у матчі проти України в межах товариського матчу.
Про це говорять коефіцієнти букмекерів.
- Перемога Німеччини - 1,49;
- Нічия - 5,10;
- Перемога України - 7,30.
Найбільш імовірним рахунком основного часу вважають звитягу "манншафт" з різницею в два голи — 2:0.
Пряма трансляція гри — на медіасервісі MEGOGO.
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Матч Німеччина – Україна відбудеться у понеділок, 3 червня, на стадіоні "Макс Морлок" у Нюрнберзі (Німеччина). Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом. Гра буде однією з трьох підготовчих зустрічей збірної України до Євро-2024 — континентальна першість пройде з 14 червня по 14 липня.
Нагадаємо, в стикових матчах за право грати на чемпіонаті Європи українці здолали Боснію і Герцеговину та Ісландію.