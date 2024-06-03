Букмекери назвали фаворита матчу Німеччина — Україна

Збірна Німеччини буде явним фаворитом у матчі проти України в межах товариського матчу.

Про це говорять коефіцієнти букмекерів.

Перемога Німеччини - 1,49 ;

; Нічия - 5,10 ;

; Перемога України - 7,30.

Найбільш імовірним рахунком основного часу вважають звитягу "манншафт" з різницею в два голи — 2:0.

Пряма трансляція гри — на медіасервісі MEGOGO.

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Матч Німеччина – Україна відбудеться у понеділок, 3 червня, на стадіоні "Макс Морлок" у Нюрнберзі (Німеччина). Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом. Гра буде однією з трьох підготовчих зустрічей збірної України до Євро-2024 — континентальна першість пройде з 14 червня по 14 липня.

Нагадаємо, в стикових матчах за право грати на чемпіонаті Європи українці здолали Боснію і Герцеговину та Ісландію.