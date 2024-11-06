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Букмекери оцінили шанси Динамо на перемогу над Ференцварошем в ЛЄ

Микола Дендак — 6 листопада 2024, 22:25
Букмекери оцінили шанси Динамо на перемогу над Ференцварошем в ЛЄ
ФК Динамо

У четвер, 7 листопада, київське Динамо проведе домашній матч четвертого туру основного етапу Ліги Європи проти угорського Ференцвароша.

Зустріч відбудеться на стадіоні "Фолькспаркштадіон" у Гамбурзі, Німеччина. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом. Чемпіон традиційно проведе текстову трансляцію зустрічі.

За версією бейтингового оператора FAVBET, Динамо має трохи більші шанси на перемогу. Фавбет дає такі коефіцієнти на матч:

  • Перемога Динамо – 2,34;
  • Нічия – 3,35;
  • Перемога Ференцвароша – 3,20.

У перших трьох турах Ліги Європи Динамо зазнало трьох поразок та не забило жодного голу. Ференцварош, своєю чергою, має три очки завдяки перемозі над Ніццою.

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