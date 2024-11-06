Букмекери оцінили шанси Динамо на перемогу над Ференцварошем в ЛЄ
ФК Динамо
У четвер, 7 листопада, київське Динамо проведе домашній матч четвертого туру основного етапу Ліги Європи проти угорського Ференцвароша.
Зустріч відбудеться на стадіоні "Фолькспаркштадіон" у Гамбурзі, Німеччина. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом. Чемпіон традиційно проведе текстову трансляцію зустрічі.
За версією бейтингового оператора FAVBET, Динамо має трохи більші шанси на перемогу. Фавбет дає такі коефіцієнти на матч:
- Перемога Динамо – 2,34;
- Нічия – 3,35;
- Перемога Ференцвароша – 3,20.
У перших трьох турах Ліги Європи Динамо зазнало трьох поразок та не забило жодного голу. Ференцварош, своєю чергою, має три очки завдяки перемозі над Ніццою.
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