Букмекери оцінили шанси Динамо на перемогу над Ференцварошем в ЛЄ

У четвер, 7 листопада, київське Динамо проведе домашній матч четвертого туру основного етапу Ліги Європи проти угорського Ференцвароша.

Зустріч відбудеться на стадіоні "Фолькспаркштадіон" у Гамбурзі, Німеччина. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом. Чемпіон традиційно проведе текстову трансляцію зустрічі.

За версією бейтингового оператора FAVBET, Динамо має трохи більші шанси на перемогу. Фавбет дає такі коефіцієнти на матч:

Перемога Динамо – 2,34 ;

; Нічия – 3,35 ;

; Перемога Ференцвароша – 3,20 .

У перших трьох турах Ліги Європи Динамо зазнало трьох поразок та не забило жодного голу. Ференцварош, своєю чергою, має три очки завдяки перемозі над Ніццою.

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