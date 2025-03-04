Хочеться потрапити у єврокубки: Будківський – про цілі Зорі

Нападник луганської Зорі Пилип Будківський оцінив завдання клубу після перемоги на Рухом (2:0) у 19 турі чемпіонату України.

Про це гравець розповів у коментарі Sport.ua.

"Перемагати – це завжди добре. Але слід зазначити, що після того, як забили перший гол, ми трошки розслабилися. Ми могли за це поплатитися. Але в принципі у другому таймі гра вже вдавалася. І ми довели її до переможного результату. А це найголовніше.

Мій п'ятий гол в УПЛ? Хочеться забивати у кожному матчі. Головне, щоб були моменти, а над реалізацією будемо працювати. Десять голів хотілося б забити у цьому сезоні. Все залежатиме від мене та команди", – зазначив нападник.