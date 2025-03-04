Хочеться потрапити у єврокубки: Будківський – про цілі Зорі
Нападник луганської Зорі Пилип Будківський оцінив завдання клубу після перемоги на Рухом (2:0) у 19 турі чемпіонату України.
Про це гравець розповів у коментарі Sport.ua.
"Перемагати – це завжди добре. Але слід зазначити, що після того, як забили перший гол, ми трошки розслабилися. Ми могли за це поплатитися. Але в принципі у другому таймі гра вже вдавалася. І ми довели її до переможного результату. А це найголовніше.
Мій п'ятий гол в УПЛ? Хочеться забивати у кожному матчі. Головне, щоб були моменти, а над реалізацією будемо працювати. Десять голів хотілося б забити у цьому сезоні. Все залежатиме від мене та команди", – зазначив нападник.
Нападник вважає, що команді під силу пробитися у зону єврокубків.
"Хочеться посідати місце повище і потрапити в єврокубки. Якщо ми будемо збалансовано грати і не будемо втрачати очки, то в принципі все можливо. Зараз усі команди знаходяться поруч. І кожна гра важлива", – розповів Будківський.
Наразі Зоря з 25 балами посідає восьме місце у турнірній таблиці чемпіонату. У наступному турі команда зустрінеться з Оболонню.