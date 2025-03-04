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Хочеться потрапити у єврокубки: Будківський – про цілі Зорі

Олександр Булава — 4 березня 2025, 19:28
Хочеться потрапити у єврокубки: Будківський – про цілі Зорі
ФК Зоря

Нападник луганської Зорі Пилип Будківський оцінив завдання клубу після перемоги на Рухом (2:0) у 19 турі чемпіонату України.

Про це гравець розповів у коментарі Sport.ua.

"Перемагати – це завжди добре. Але слід зазначити, що після того, як забили перший гол, ми трошки розслабилися. Ми могли за це поплатитися. Але в принципі у другому таймі гра вже вдавалася. І ми довели її до переможного результату. А це найголовніше.

Мій п'ятий гол в УПЛ? Хочеться забивати у кожному матчі. Головне, щоб були моменти, а над реалізацією будемо працювати. Десять голів хотілося б забити у цьому сезоні. Все залежатиме від мене та команди", – зазначив нападник.

Нападник вважає, що команді під силу пробитися у зону єврокубків.

"Хочеться посідати місце повище і потрапити в єврокубки. Якщо ми будемо збалансовано грати і не будемо втрачати очки, то в принципі все можливо. Зараз усі команди знаходяться поруч. І кожна гра важлива", – розповів Будківський.

Наразі Зоря з 25 балами посідає восьме місце у турнірній таблиці чемпіонату. У наступному турі команда зустрінеться з Оболонню.

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