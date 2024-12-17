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В одноклубника Ігнатенка згорів будинок: збитки оцінюють в 20 тисяч євро

Руслан Травкін — 17 грудня 2024, 11:58
В одноклубника Ігнатенка згорів будинок: збитки оцінюють в 20 тисяч євро
Роберт Мак разом із сім'єю
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У форварда братиславського Слована Роберта Мака згоріла вілла.

Про це пише Sport24.pluska.sk.

Сталося це в одному з районів Братислави. Пожежники зуміли вчасно локалізувати та загасити вогонь. Збитки оцінюються в 20 тисяч євро.

Інформацію згодом підтвердила речниця пожежно-рятувальної служби Зузана Геггушова, яка запевнила в офіційній заяві, що пожежа в сімейному будинку не спричинила жодних травм. Ймовірно, вогонь від свічки охопив телевізор, а також частину меблів у вітальні.

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Після гасіння пожежі вогнеборці провітрили та перевірили приміщення будинку тепловізором. За висновками вогнеборців, причиною пожежі стало необережне поводження з відкритим вогнем.

33-річний Мак у юному віці приєднався до академії Манчестер Сіті, але 2010 року покинув структуру клубу. Виступав за Нюрнберг, ПАОК, Зєніт, Ференцварош та Сідней. За збірну Словаччини відзначився 16 разів за 81 поєдинок.  

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