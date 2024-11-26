Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП

Герой дня: гравець Чемпіоншипу врятував свою дружину та дитину із палаючого будинку

Богдан Войченко — 26 листопада 2024, 19:08
Instagram
Герой дня: гравець Чемпіоншипу врятував свою дружину та дитину із палаючого будинку

Колишній гравець Прем'єр-ліги Анел Ахмедходжич ледь не загинув, коли пожежа зруйнувала його родинний будинок.

Захисник Шеффілд Юнайтед пережив важкий рік: команда вибула з Прем'єр-ліги, а він потрапив під критику за відхід зі збірної Боснії та Герцеговини.

Читайте також :
Відео Масова бійка на полі: матч Чемпіоншипу закінчився скандалом

Найбільше випробування сталося влітку, коли в їхньому домі почалася пожежа. Дружина гравця, Маріана, розповіла, що вона та їхній 18-місячний син Ісак спали, а Анел почув запах диму та врятував їх. Вони втратили всі свої речі, зокрема дитячі речі сина, що стало найважчим моментом.

"Побачити кімнату сина, чорну від пожежі... Це було важко", сказала Маріана.

Вона додала, що після цього випробування вони змінилися, і переїзд, а також проблеми з сім'єю та національною збірною, зробили рік дуже складним.

Цього сезону на рахунку 25-річного захисника 1 асист у 14 матчах Чемпіоншипу.

Ахмедходжич Чемпіонат Англії, Чемпіоншип герой