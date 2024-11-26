Герой дня: гравець Чемпіоншипу врятував свою дружину та дитину із палаючого будинку

Колишній гравець Прем'єр-ліги Анел Ахмедходжич ледь не загинув, коли пожежа зруйнувала його родинний будинок.

Захисник Шеффілд Юнайтед пережив важкий рік: команда вибула з Прем'єр-ліги, а він потрапив під критику за відхід зі збірної Боснії та Герцеговини.

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Найбільше випробування сталося влітку, коли в їхньому домі почалася пожежа. Дружина гравця, Маріана, розповіла, що вона та їхній 18-місячний син Ісак спали, а Анел почув запах диму та врятував їх. Вони втратили всі свої речі, зокрема дитячі речі сина, що стало найважчим моментом.

"Побачити кімнату сина, чорну від пожежі... Це було важко", – сказала Маріана.

Вона додала, що після цього випробування вони змінилися, і переїзд, а також проблеми з сім'єю та національною збірною, зробили рік дуже складним.

Цього сезону на рахунку 25-річного захисника 1 асист у 14 матчах Чемпіоншипу.