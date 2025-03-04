Карпати назвали найкращого гравця місяця

Атакувальний півзахисник Карпат Бруніньйо визнаний найкращим гравцем "зелено-білих" у лютому.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Бразилець переміг у голосуванні уболівальників "левів", за нього віддали голоси 1254 вболівальники (53%). Він у лютому відзначився переможним голом у ворота черкаського ЛНЗ. Всього на рахунку півзахисника 4 голи за львівський клуб.

На другому місці опинився Яків Кінарейкін, за нього проголосували 658 вболівальників (28%). Далі йде Олексій Сич з 328 голосами(14%) та Ігор Краснопір – 44 вболівальники (6%).

Нагадаємо, раніше Чемпіон повідомив, хто став найкращим гравцем та тренером 19 туру.