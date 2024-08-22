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Брентфорд Ярмолюка підписав гравця Ліверпуля

Микола Дендак — 22 серпня, 21:21
Брентфорд Ярмолюка підписав гравця Ліверпуля
ФК Брентфорд

Нідерландський центральний захисник Ліверпуля Сепп ван ден Берг перейшов у Брентфорд.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Зазначається, що контракт підписали на 5 сезонів. Інші умови угоди наразі не розголошуються. Проте за даними Фабріціо Романо трансфер обійшовся команді у близько 25 мільйонів фунтів стерлінгів + бонуси.

Минулий сезон захисник провів у німецькому Майнці, за який зіграв 36 матчів та відзначився 3 результативними ударами.

Нагадаємо, що у першому турі Англійської прем'єр-ліги Брентфорд вдома здолав Кристал Пелес. Хавбек господарів українець Єгор Ярмолюк весь матч провів на лаві запасних.

Брентфорд Ліверпуль

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