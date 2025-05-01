Брентфорд з Ярмолюком здолав Ноттінгем у 34 турі АПЛ

Брентфорд на виїзді обіграв Ноттінгем у межах 34 туру Англійської Прем'єр-ліги.

Поєдинок завершився з рахунком 2:0.

Брентфорд вийшов вперед наприкінці першого тайму. Кевін Шаде після закидання партнера у штрафному майданчику суперника розібрався з голкіпером та двома захисниками.

У схожому стилі гості подвоїли свою перевагу, воротар Марк Флеккен закинув м'яч на чужу половину поля, де його підхопив Йоан Вісса та пробив у кут воріт.

Український півзахисник "бджіл" Єгор Ярмолюк відіграв повний матч. Гравець заробив жовту картку за розмови з арбітром.

Чемпіонат Англії - АПЛ

34 тур, 1 травня

Ноттінгем - Брентфорд 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 44 Шаде, 0:2 - 70 Вісса

Для Брентфорда це друга поспіль перемога у чемпіонаті, у минулому турі "бджоли" обіграли Брайтон (4:2). Команда Томаса Франка наразі посідає 11-те місце в турнірній таблиці чемпіонату з 49 очками в активі. Ноттінгем з 60 балами йде шостим.