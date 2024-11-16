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Безерра: Віримо в Бога та українську оборону

Ігор Чернявський — 16 листопада 2024, 19:58
Безерра: Віримо в Бога та українську оборону
ФК Олександрія

Вінгер Олександрії Хуан Безерра вважає, що зараз українському футболу найбільше заважає війна, але він вірить у Бога та Сили оборони.

Про це він розповів у інтерв’ю Ukrsport.

"Я подумав, що це чудова можливість для моєї кар’єри, я побачив можливість професійно зростати, мені подобається українська ліга, я думаю, що тут багато якісних гравців, які могли б грати в топ-5 чемпіонатів у світі.

Сьогодні, на мою думку, те, що заважає українському чемпіонату бути сильнішим і більш відомим – це війна. Ми завжди будемо боятися війни, але ми віримо в Бога і в українську оборону", – сказав Безерра.

21-річний бразилець є одним із найяскрівіших легіонерів чемпіонату України в поточному сезоні. На його рахунку 3 голи та 3 асисти у 12 матчах. У нещодавньому поєдинку проти Полісся Безерра видав шалений ривок через півполя, після чого віддав переможний асист на Євгена Смирного.

війна Олександрія Хуан Альвіна Безерра

війна

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