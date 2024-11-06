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Бражко: Ніхто не буде дивитися на те, скільки ми добиралися чи де ночували

Ігор Чернявський — 6 листопада 2024, 20:20
Бражко: Ніхто не буде дивитися на те, скільки ми добиралися чи де ночували
ФК Динамо

Півзахисник Динамо Володимир Бражко розуміє, що ніхто не буде зважати на те, скільки зайняла дорога до Гамбурга, де буде проходити номінально домашній матч 4 туру Ліги Європи проти Ференцвароша.

Про це він сказав на пресконференції. Слова 22-річного опорника наводить сайт Динамо.

"Звісно, це непросто, але не хочу жалітися. На футбольному полі усі рівні, ніхто не буде дивитися на те, скільки ми добиралися чи де ночували. Завтра хочемо показати, що неважливо, яка у нас була дорога.

Думаю, на полі буде багато боротьби. Ми розбирали гру Ференцвароша гравці добре накривають, багато пресингують, вони націлені на атаку. Але й у нас є свої козирі, ми готувалися. Думаю, буде цікава гра", – сказав Бражко.

Матч відбудеться завтра, 7 листопада. Початок гри – о 22:00 за київським часом. Чемпіон традиційно проведе текстову трансляцію зустрічі.

У перших трьох турах Ліги Європи Динамо зазнало трьох поразок та не забило жодного голу. Ференцварош, своєю чергою, має три очки завдяки перемозі над Ніццою.

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