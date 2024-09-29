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Побачив, що воротар помилився: Бражко прокоментував гол із центру поля у ворота Лівого берега

Руслан Травкін — 29 вересня, 21:49
Побачив, що воротар помилився: Бражко прокоментував гол із центру поля у ворота Лівого берега
Володимир Бражко
Динамо Київ

Хавбек київського Динамо Володимир Бражко розповів, як наважився на удар фактично з центру поля у матчі проти Лівого берега (3:0).

Про це він сказав після матчу у коментарі для УПЛ-ТБ.

уже хотілося забити з центру поля, але уявляв це не так. Думав, буде перехоплення і у два дотики. А забив в один дотик, побачивши, що воротар помилився. Думав, може віддати Буяльському, але пробив сам. Після гри Буя сказав, що добре, що не віддав", – сказав Бражко.

Нагадаємо, футболіст наважився на удар в один дотик після помилки голкіпера "лелек" Максима Механів.

У наступному турі команда Шовковського на власному полі прийматиме Кривбас, а Лівий берег відправиться в гості до Колоса. "Біло-сині" завдяки перемозі вийшли на перше місце. У них 19 очок за 7 проведених поєдинків. Стільки ж має і Олександрія.

Динамо Київ Лівий берег Чемпіонат України, УПЛ Володимир Бражко

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