Брат Погба отримав рік ув'язнення та два умовно: він причетний до викрадення Поля

Матіас Погба, брат чемпіона світу з футболу у складі збірної Франції Поля Погба, отримав тюремний термін за участь у викраденні спортсмена.

Про це повідомляє Lequipe.fr.

Його засудили на рік ув'язнення. Ще два роки Матіас отримав умовно.

Погба відбуватиме покарання, що залишилося у вигляді домашнього арешту. На ньому буде електронний браслет. Адвокат Матіаса повідомив, що його клієнт збирається подати апеляцію.

У 2022 році Поль Погба заявив, що під час відпочинку в рідному місті Ланьї-сюр-Марн у Франції, його спіймали в пастку друзі дитинства. Їхні вимоги: 13 млн євро, а також вони вкрали 300 тисяч євро з його кредитної картки.

Поль зізнавався, що його затягли до квартири. Там друзі звинуватили його в тому, що "він не допомагав друзям фінансово з того часу, як став зіркою футболу".

Тюремні терміни від чотирьох до восьми років ув'язнення отримали ще п'ять осіб.

Нагадаємо, вчора в Польщі за шпигунство на користь РФ засудили російського хокеїста.