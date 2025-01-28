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Боруссія Дортмунд – Шахтар: пряма трансляція матчу Ліги чемпіонів – LIVE

Станіслав Лисак — 28 січня 2025, 08:44
Боруссія Дортмунд – Шахтар: пряма трансляція матчу Ліги чемпіонів – LIVE
ФК Шахтар

Донецький Шахтар завітає в гості до Боруссії у вирішальному, восьмому, турі основного етапу Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

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Зустріч відбудеться в середу, 29 січня, на стадіоні "Сігнал Ідуна Парк" в Дортмунді. Початок поєдинку – о 22:00 за київським часом.

Дивитися матч онлайн в Україні можна на медіасервісі MEGOGO.

Перед цією грою "гірники" зберігають мінімальні шанси на вихід у плейоф, посідаючи 27 місце в таблиці. "Джмелі" гарантували собі євровесну, однак можуть зачепитися за пряме потрапляння до 1/8 турніру в разі перемоги.

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