Борнмут Забарного планує підписати гравця Ювентуса

Англійський Борнмут за який грає українець Ілля Забарний має намір підписати гравця туринського Ювентуса Діна Хейсена.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 19-річним футболістом також зацікавився німецький Штутгарт, але "вишні" мають перевагу, адже хочуть заключити угоду після першої пропозиції "червоних".

Ювентус хоче якомога швидше продати гравця, щоб мати можливість продовжити угоду з Тодібо.

В минулому сезоні Дін також грав на правах оренди За Рому. Загалом за два клуби він зіграв 26 матчів, у яких відзначився двома голами, та зробив стільки ж асистів. на Transfermarkt вартість гравця оцінюється у 10 млн євро.

🚨 Bournemouth are pushing to sign Dean Huijsen in transfer battle with Stuttgart, talks on with both clubs.



Negotiations accelerating as Bournemouth are insisting to get deal done, after Stuttgart initial bid.



Juve want to sell Huijsen asap to proceed with Todibo deal. pic.twitter.com/ydcK0jncf2 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 24, 2024

Нагадаємо, раніше Ілля Забарний підписав новий контракт з Борнмутом. Сезон-2023/24 став найкращим в історії клубу, адже команда Андоні Іраоли посіла рекордне 12 місце в чемпіонаті Англії. Забарний відіграв 37 із 38 матчів у Англійській Прем’єр-лізі.