Борнмут Забарного прийматиме Ньюкасл, Челсі Мудрика зіграє на виїзді проти Вулвергемптона в 2 турі АПЛ

Сьогодні, 25 серпня, відбудуться три матчі другого туру Англійської Прем'єр-ліги сезону-2024/2025.

Борнмут Іллі Забарного прийматиме Ньюкасл. Челсі Михайла Мудрика гратиме на виїзді проти Вулвергемптона. Ліверпуль у домашньому матчі зустрінеться з Брентфордом Єгора Ярмолюка.

Чемпіонат Англії — АПЛ

2 тур, 25 серпня

16:00. Борнмут — Ньюкасл Юнайтед

16:00. Вулвергемптон — Челсі

18:30. Ліверпуль — Брентфорд

Дивитися поєдинки можна на ОТТ-платформі Setanta Sport та телеканалі Setanta Sport. Нагадаємо, вчора Евертон Миколенка зазнав розгромної поразки на виїзді проти Тоттенгема.