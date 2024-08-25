Борнмут Забарного прийматиме Ньюкасл, Челсі Мудрика зіграє на виїзді проти Вулвергемптона в 2 турі АПЛ
Англійська Прем'єр-ліга
Сьогодні, 25 серпня, відбудуться три матчі другого туру Англійської Прем'єр-ліги сезону-2024/2025.
Борнмут Іллі Забарного прийматиме Ньюкасл. Челсі Михайла Мудрика гратиме на виїзді проти Вулвергемптона. Ліверпуль у домашньому матчі зустрінеться з Брентфордом Єгора Ярмолюка.
Чемпіонат Англії — АПЛ
2 тур, 25 серпня
16:00. Борнмут — Ньюкасл Юнайтед
16:00. Вулвергемптон — Челсі
18:30. Ліверпуль — Брентфорд
Дивитися поєдинки можна на ОТТ-платформі Setanta Sport та телеканалі Setanta Sport. Нагадаємо, вчора Евертон Миколенка зазнав розгромної поразки на виїзді проти Тоттенгема.