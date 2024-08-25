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Борнмут Забарного прийматиме Ньюкасл, Челсі Мудрика зіграє на виїзді проти Вулвергемптона в 2 турі АПЛ

Володимир Кук — 25 серпня, 08:00
Борнмут Забарного прийматиме Ньюкасл, Челсі Мудрика зіграє на виїзді проти Вулвергемптона в 2 турі АПЛ
Англійська Прем'єр-ліга

Сьогодні, 25 серпня, відбудуться три матчі другого туру Англійської Прем'єр-ліги сезону-2024/2025.

Борнмут Іллі Забарного прийматиме Ньюкасл. Челсі Михайла Мудрика гратиме на виїзді проти Вулвергемптона. Ліверпуль у домашньому матчі зустрінеться з Брентфордом Єгора Ярмолюка.

Чемпіонат Англії — АПЛ
2 тур, 25 серпня

16:00. Борнмут — Ньюкасл Юнайтед

16:00. Вулвергемптон — Челсі

18:30. Ліверпуль — Брентфорд

Дивитися поєдинки можна на ОТТ-платформі Setanta Sport та телеканалі Setanta Sport. Нагадаємо, вчора Евертон Миколенка зазнав розгромної поразки на виїзді проти Тоттенгема.

Чемпіонат Англії, АПЛ Борнмут Брентфорд Вулвергемптон Ліверпуль Ньюкасл Юнайтед Розклад матчів Челсі

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