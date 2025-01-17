Борнмут Забарного підписав вінгера Челсі

Борнмут підписав лівого вінгера Челсі Заіна Сілкотта-Дюберрі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

19-річний англієць підписав контракт до червня 2028 року. Фінансові деталі угоди не розголошуються.

Сілкотт-Дюберрі є вихованцем лондонського клубу, за який виступа з 13 років, а у 2022 році підписав свій перший професійний контракт.

У поточному сезоні на його рахунку 2 матчі за Челсі U-21.

Напередодні Челсі та Борнмут розписали результативну нічию у межах 21 туру Англійської Прем'єр-ліги.