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Борнмут Забарного підписав вінгера Челсі

Олександр Булава — 17 січня 2025, 18:22
Борнмут Забарного підписав вінгера Челсі

Борнмут підписав лівого вінгера Челсі Заіна Сілкотта-Дюберрі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

19-річний англієць підписав контракт до червня 2028 року. Фінансові деталі угоди не розголошуються.

Сілкотт-Дюберрі є вихованцем лондонського клубу, за який виступа з 13 років, а у 2022 році підписав свій перший професійний контракт.

У поточному сезоні на його рахунку 2 матчі за Челсі U-21.

Напередодні Челсі та Борнмут розписали результативну нічию у межах 21 туру Англійської Прем'єр-ліги.

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