Екскапітан вінницької Ниви перейшов у чемпіонат Казахстану

Український центральний захисник Борис Лотоцький продовжить кар'єру в складі казахстанського Окжетпеса, куди він приєднався на правах вільного агента.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

За даними порталу Transfermarkt, контракт українця з казахстанським колективом розрахований до 31 грудня 2026 року.

Професійний шлях захисника розпочався у 2020 році в МФК Миколаїв, після чого він виступав за Чорноморець та Ниву.

Протягом останніх десяти місяців Борис був капітаном вінничан, у складі яких провів 21 поєдинок та записав на свій рахунок 5 забитих м'ячів.

Окжетпес завершив сезон-2025 на восьмому місці чемпіонату Казахстану, набравши 35 очок.

Нагадаємо, що Данило Хрипчук, який раніше виступав за Ворсклу, приєднався до Колоса на зборах. Перед цим футболіст перебував на перегляді в казахстанському Єлімаї, але до підписання контракту справа не дійшла.