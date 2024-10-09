Шахтар назвав найкращого гравця вересня

Півзахисник донецького Шахтаря Артем Бондаренко визнаний найкращим гравцем вересня.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У голосуванні серед уболівальників Бондаренко набрав 42,8% голосів уболівальників. Він випередив Георгія Судакова, Дмитра Різника та Миколу Матвієнка.

У вересні Артем відіграв 4 матчі. На рахунку хавбека 4 голи, зокрема хет-трик у грі з Карпатами.

Напередодні Шахтар завдяки покеру Георгія Судакова декласував ЛНЗ. Завдяки цій перемозі "гірники" набрали 16 очок і відстають від Динамо на 6 балів.