Шахтар назвав найкращого гравця вересня
Півзахисник донецького Шахтаря Артем Бондаренко визнаний найкращим гравцем вересня.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
У голосуванні серед уболівальників Бондаренко набрав 42,8% голосів уболівальників. Він випередив Георгія Судакова, Дмитра Різника та Миколу Матвієнка.
У вересні Артем відіграв 4 матчі. На рахунку хавбека 4 голи, зокрема хет-трик у грі з Карпатами.
Напередодні Шахтар завдяки покеру Георгія Судакова декласував ЛНЗ. Завдяки цій перемозі "гірники" набрали 16 очок і відстають від Динамо на 6 балів.