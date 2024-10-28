Бондаренко: Шахтар заслуговував на перемогу над Динамо

Півзахисник Шахтаря Артем Бондаренко вважає, що його команда заслужила на перемогу в матчі проти Динамо в 11 турі чемпіонату України.

Цитує гравця пресслужба донецького клубу.

"Гадаю, ми заслуговували на перемогу, адже грали в дуже хороший футбол і створили багато моментів. Зрозуміло, що після червоної картки довелося захищатися останні 30 хвилин, але до того ми домінували та вели в рахунку. Прикро, що не втримали перемогу, проте, думаю, ми продемонстрували гідну гру.

Градус, як завжди, був: усі бачили емоції та пристрасть. Динамо хотіло перемогти, і ми також. Від перших хвилин – жовті картки, напруга, тож, гадаю, глядачам було цікаво спостерігати за грою.

Складно грати проти такої команди, як Динамо, ведучи в рахунку. Ми хотіли втримати перемогу, адже з огляду на турнірне становище це було важливо. Прикро, що пропустили наприкінці зустрічі, але це футбол", – сказав Бондаренко.