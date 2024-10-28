Бондаренко: Шахтар заслуговував на перемогу над Динамо
Півзахисник Шахтаря Артем Бондаренко вважає, що його команда заслужила на перемогу в матчі проти Динамо в 11 турі чемпіонату України.
Цитує гравця пресслужба донецького клубу.
"Гадаю, ми заслуговували на перемогу, адже грали в дуже хороший футбол і створили багато моментів. Зрозуміло, що після червоної картки довелося захищатися останні 30 хвилин, але до того ми домінували та вели в рахунку. Прикро, що не втримали перемогу, проте, думаю, ми продемонстрували гідну гру.
Градус, як завжди, був: усі бачили емоції та пристрасть. Динамо хотіло перемогти, і ми також. Від перших хвилин – жовті картки, напруга, тож, гадаю, глядачам було цікаво спостерігати за грою.
Складно грати проти такої команди, як Динамо, ведучи в рахунку. Ми хотіли втримати перемогу, адже з огляду на турнірне становище це було важливо. Прикро, що пропустили наприкінці зустрічі, але це футбол", – сказав Бондаренко.
Напередодні Шахтар зіграв внічию з Динамо Київ у матчі 11 туру УПЛ. На 48-й хвилині донецький клуб зумів дотиснути своїх опонентів, заштовхавши м'яч у ворота. Артем Бондаренко став автором голу. Під завісу гри Олександр Караваєв своїм точним пострілом відновив паритет та врятував Динамо від поразки.
Після 11 турів УПЛ "гірники" йдуть 4-ми, набравши 20 очок.