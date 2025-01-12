Рома з ювілейним голом Довбика врятувалась у грі з Болоньєю: огляд матчу Серії А

Рома на виїзді зіграла внічию з Болоньєю у матчі 20 туру італійської Серії А.

Огляд матчу

У компенсований час нічию римському клубу приніс український форвард Артем Довбик, який впевнено реалізував пенальті. Для нападника це був 10-й гол за "вовків" у сезоні, також на його рахунку 3 асисти.

Чемпіонат Італії з футболу – Серія А

20 тур, 12 січня

Болонья – Рома 2:2 (0:0)

Голи: 0:1 – 58 Салемакерс, 1:1 – 61 Ділланга, 2:1 – 65 Фернюсон, 2:2 – 90+8 Довбик (пен)

Раніше повідомлялось, що Рома близька до підписання одноклубника Віталія Миколенка, який стане дублером Артема Довбика на позиції нападника.