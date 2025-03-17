Болгарський клуб влаштував хвилину мовчання на честь ексгравця, який виявився живим

Болгарський клуб Арда Карджали потрапив у курйозну ситуацію, вирішивши влаштувати хвилину мовчання на честь Петко Ганчева, який грав за клуб з міста Карджали і, як виявилося, не помер.

До завершення поєдинку пресслужбі клубу довелося приносити свої вибачення Петко та його близьким. Виявилось, що ексфутболіст живий і в клубі отримали неправдиву інформацію щодо його смерті.

"Керівництво ПФК Арда хотіло б висловити величезні вибачення колишньому гравцеві Арди Петко Ганчеву та його родичам після того, як клуб отримав неправдиву інформацію про його смерть. Ми бажаємо Петко Ганчеву ще багато років міцного здоров'я і насолоджуватися успіхами Арди", – йдеться у повідомлленні на Facebook-сторінці колективу.

Зазначимо, що 79-річний Ганчев виступав за Арду протягом 5 років та забив близько 120 голів. В інтерв'ю місцевим ЗМІ ексгравець розповів про реакцію на ситуацію.

"Я не пропускаю матчі Арди по телевізору. Зараз на матч проти Левскі я запізнився на десять хвилин, бо мав роботу. Поки я їхав додому, мій телефон почав часто дзвонити. Але я за кермом і не наважуюся підняти слухавку. Я припаркувався перед нашим будинком. Заходжу у двір, а дружина зустрічає мене з плачем. "Петько, Петько, по телевізору сказали, що ти загинув!"

Я не міг зрозуміти, що вона мені говорить і що сталося. Вона пояснила мені, що вони подзвонили їй по телефону і розповіли про те, що почули перед матчем Арда - Левскі. Після цього мені зателефонували двоє моїх друзів. Один з них також дивився по телевізору. Його звуть Валчо Костов - багато років він був керівником спортивного тоталізатора в Карджалі: "Але я дзвоню, а ти не береш слухавку. Я повірив у те, що почув, а потім подзвонив твоїй дружині", – розповів Ганчев.

Звичайно, він був приголомшений і наляканий, оскільки ми останнім часом нічого не чули один від одного.

Інший мій друг Стоян Ілієв, колишній центральний захисник, був на стадіоні. Він кричить мені: "Не знаю, плакати чи сміятися". Я теж подумав. Чи плакати, чи сміятися. Стоян випростався, як і всі люди на стадіоні, щоб віддати мені шану... Бути похованим заживо - це великий стрес, насправді", – резюмував колишній футболіст.

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