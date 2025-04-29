Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Тоттенгем продовжив контракт з 19-річним півзахисником

Олександр Булава — 29 квітня 2025, 23:26
Тоттенгем продовжив контракт з 19-річним півзахисником
Лукас Бергвалль
ФК Тоттенегм

Тоттенгем продовжив контракт із півзахисником збірної Швеції Лукасом Бергваллем.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Нова угода розрахована до 2031 року. Фінансові деталі не розголошуються.

Бергвалль приєднався до "шпор" минулого року зі шведського Юргордена. Дебютував за клуб у матчі проти Лестера у відкритті сезону-2024/25. Наразі на його рахунку 45 матчів у всіх турнірах.

Портал Transfermarkt оцінив вартість гравця у 25 млн євро.

Наступний матч Тоттенгем проведе в четвер, 1 травня, у півфіналі Ліги Європи проти Буде/Глімт, початок гри – о 22:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що "шпори" підшукали заміну головному тренеру Анге Постекоглу в Бундеслізі.

Чемпіонат Англії, АПЛ Тоттенгем

Чемпіонат Англії, АПЛ

Лестер готовий відпустити свого лідера за скромну суму
Варді хоче продовжити кар’єру в АПЛ
Чемпіон світу-2022 хоче в Атлетико – його клуб повісив на нього великий цінник
Клопп тепло привітав Ліверпуль з перемогою в АПЛ
Гарі Невілл: Дебати закінчилися, Ліверпуль – найуспішніший клуб Англії

Останні новини