Тоттенгем продовжив контракт з 19-річним півзахисником

Тоттенгем продовжив контракт із півзахисником збірної Швеції Лукасом Бергваллем.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Нова угода розрахована до 2031 року. Фінансові деталі не розголошуються.

Бергвалль приєднався до "шпор" минулого року зі шведського Юргордена. Дебютував за клуб у матчі проти Лестера у відкритті сезону-2024/25. Наразі на його рахунку 45 матчів у всіх турнірах.

Портал Transfermarkt оцінив вартість гравця у 25 млн євро.

Наступний матч Тоттенгем проведе в четвер, 1 травня, у півфіналі Ліги Європи проти Буде/Глімт, початок гри – о 22:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що "шпори" підшукали заміну головному тренеру Анге Постекоглу в Бундеслізі.