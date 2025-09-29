Бензема нагримав на журналістку через прохання взяти учать у модному челенджі

Карім Бензема опинився в епіцентрі кумедної, але трохи незручної ситуації після поразки його клубу від Аль-Насра (0:2).

Одна з журналісток підійшла до форварда з проханням підписати фото, на якому він спить. Така ідея пов’язана з новим трендом у соцмережах, де зірок просять залишати автографи на смішних світлинах.

Втім, Бензема відреагував доволі різко:

– Це жарт чи що?

– Ні, це тренд.

– Забирай свій тренд і ручку теж.

Епізод швидко розлетівся мережею та викликав хвилю обговорень: одні вважають, що нападника можна зрозуміти, інші жартують, що він просто не оцінив новий інтернет-хайп.

Раніше повідомлялося, що скандальна албанська блогерка викрила переписки інтимного характеру з Карімом Бензема.