Беньо: У психологічному плані Динамо має перевагу над Шахтарем

Український тренер Юрій Беньо заявив, що київське Динамо має психологічну перевагу над донецьким Шахтарем перед матчем 11 туру УПЛ.

Його слова передає Тribuna.com.

"Такі матчі завжди напружені, ви самі знаєте їхню історію. Зустрічаються два гранди, думаю, що за найвище місце цього сезону, тому у будь-якому разі очікую напруженого матчу.

Напевно, у психологічному плані перевагу має Динамо, є відрив, запас очок у турнірній таблиці. Для них цей матч не буде катастрофічним, якщо вони втратять очки. Для Шахтаря – це матч, у якому не можна втрачати очок, потім буде важко наздогнати киян.

Тому вважаю, що Шахтар буде діяти більше з позиції сили, намагатися грати першим номером, більш агресивно. Це як загнаний звір - потрібно вигравати у Динамо, бо більше нікуди діватись", – сказав Беньо.