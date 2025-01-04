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Бенфіка з Трубіним зазнала поразки від Браги в 17 турі Прімейри

Олексій Мурзак — 4 січня 2025, 22:07
Бенфіка з Трубіним зазнала поразки від Браги в 17 турі Прімейри
Анатолій Трубін
ФК Бенфіка

У суботу, 4 січня, відбувся матч 17 туру чемпіонату Португалії, в якому Бенфіка українського голкіпера Анатолія Трубіна приймала Брагу.

Матч завершився поразкою "орлів". Українець вийшов у старті команди, пропустив два голи після двох ударів та отримав одну з найгірших оцінок у складі своєї команди – 6,5 балів.

Після цієї поразки Бенфіка залишилася третьою в турнірній таблиці, маючи 38 очок за 17 зіграних матчів. Брага завдяки перемозі набрала 31 заліковий бал та піднялся на 4-ту сходинку.

Раніше стало відомо, що вінгер Бенфіки Анхель Ді Марія найближчим часом отримає від клубу пропозицію щодо продовження співпраці.

Бенфіка Брага Анатолій Трубін Чемпіонат Португалії, Прімейра ліга

Бенфіка

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