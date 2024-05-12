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Бенфіка з Трубіним декласувала Ароуку в 35 турі чемпіонату Португалії

— 12 травня, 22:15
Бенфіка з Трубіним декласувала Ароуку в 35 турі чемпіонату Португалії

Бенфіка, за яку виступає Анатолій Трубін, здобула розгромну перемогу над Ароукою в межах 33 туру португальської Прімейра ліги.

Зустріч завершилася з рахунком 5:0 на користь лісабонського клубу. Український воротар провів на полі увесь матч та зробив один сейв після єдиного удару гостей у площину воріт.

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33 тур, 12 травня

Бенфіка — Ароука 5:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 25 Ді Марія (пен), 2:0 - 32 Кокджу (пен), 3:0 - 42 Сілва, 4:0 - 46 Сілва, 5:0 - 77 Тенгстедт

У цьому сезоні Трубін відіграв 47 ігор за "орлів", пропустив 47 голів та 16 разів залишив ворота "сухими".

Напередодні Спортинг став чемпіоном Португалії після поразки Бенфіки.

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