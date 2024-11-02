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Бенфіка з Трубіним здолала СК Фаренсе в 10 турі чемпіонату Португалії

Станіслав Лисак — 2 листопада, 22:22
Бенфіка з Трубіним здолала СК Фаренсе в 10 турі чемпіонату Португалії
Getty Images

Бенфіка здобула мінімальну перемогу над СК Фаренсе в межах 10 туру португальської Прімейри-ліги.

Зустріч завершилася з рахунком 2:1 на користь "орлів". Український воротар лісабонської команди Анатолій Трубін провів на полі увесь матч, пропустив один гол та зробив три сейви.

Чемпіонат Португалії – Прімейра-ліга
10 тур, 2 листопада

СК Фаренсе – Бенфіка 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 – 15 Поведа, 1:1 – 21 Фернандес, 1:2 – 54 Павлідіс

Підопічні Бруно Лаже наразі розташувалися на третій сходинці турнірної таблиці, заробивши 22 очки. Відставання від лісабонського Спортинга наразі складає 8 залікових балів, проте в "орлів" є матч у запасі.

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